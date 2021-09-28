Байлз рассказала, что собиралась уйти из гимнастики до ОИ из-за домогательств Нассара

24-летняя американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что история с врачом Ларри Насаром могла заставить её завершить задолго до начала Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Напомним, Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Среди пострадавших (более 100) оказались такие известные гимнастки, как сама Байлз, Макайла Марони, Гэбби Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Джейми Данцшер.

«Я должна была уйти задолго до Токио, когда дело с Ларри Нассаром только появилось в СМИ. Это было слишком. Но я решила не позволить ему забрать то, ради чего я работала с 6 лет. Я не собиралась позволить ему забрать у меня эту радость. Поэтому я преодолевала все проблемы до тех пор, пока мой разум и моё тело позволяли мне делать это.

Мне тяжело далось решение завершить участие на Олимпиаде. Я понимаю, что так и должно было быть, но иногда я просто не могу сдержать слёз и начинаю реветь по этому поводу. Нет, я бы ничего не стала менять, потому что всё происходит не просто так. И я многому научилась — мужеству, стойкости, умению говорить «нет» и отстаивать свои интересы», — приводит слова Байлз New York Post.