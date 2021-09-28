Винер-Усманова объявила об участии Дины и Арины Авериных в турнире в Москве

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова объявила, что гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на турнире в Москве. Соревнования пройдут с 3 по 5 октября, Аверины будут выступать впервые после Олимпиады-2020 в Токио.
«С 3 по 5 октября в Москве пройдёт турнир. Мы приглашаем посмотреть на наших девочек, выступавших на Олимпиаде: Арину, Дину и команду в групповых упражнениях. Это будут соревнования перед чемпионатом мира, который должен быть в Японии. Я не буду по итогам этих стартов определять, кто поедет на чемпионат мира, в Японию едут Арина и Дина», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.
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