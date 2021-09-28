Дина и Арина Аверины решили выступить на чемпионате мира, с которого снялась Линой Ашрам

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Ранее сообщалось, что с турнира снялась олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

«Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе — сёстры Аверины, дай бог им здоровья. В групповом упражнении не будут участвовать Максимова и Татарева, вместо них Метелькова, Толкачёва и Орлова. Также в составе будут Шкатова, Тищенко, Близнюк, Карасёва», — приводит слова Усмановой «Р-Спорт».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.