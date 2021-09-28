Испанская команда LANZAROTE – R.C.N. ARRECIFE выиграла SAILING Champions League Cup 2021

В Санкт-Петербурге завершился российский этап SAILING Champions League CUP. Победу одержала испанская команда LANZAROTE – R.C.N. ARRECIFE. Серебряные награды завоевали Lord of the Sail – Windy Girls, бронзовые – Bodensee Yachtclub Uberlingen

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Регата проводилась при поддержке генерального партнёра ПАО «Газпром».

«В финале мы прикладывали все усилия для победы. В итоге удача была на нашей стороне, и мы смогли победить. В решающей гонке соперники не оставили нам другого выбора. Нужно было рисковать. Мы старались нагнать своих конкурентов, отыгрывая метр за метром, шла очень плотная борьба со швейцарцами. На полном курсе мы увидели, что правая сторона может оказаться выгодной, что оттуда может прийти порыв, и оказались правы. Мы набрали более высокую скорость и одержали победу. Организация просто великолепная, генеральный партнёр регаты – ПАО «Газпром», великолепен. Несмотря на холодную погоду, мы довольно быстро акклиматизировались и отлично себя чувствовали. По возвращении домой мы обязательно расскажем всем друзьям и знакомым, как прекрасно гоняться в Санкт-Петербурге и как тепло тут встречают гостей», – сказал победитель Рикардо Террадес.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Напомним, помимо наград и солидного призового фонда, три лучшие команды по итогам регаты завоевали путёвки в следующий раунд квалификации SAILING Champions League Qualifier, где будут отбираться участники финала сезона-2022.