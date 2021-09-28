Гимнастка Леванова: для спортсменов отсутствие символики не играет особой роли

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова дала комментарий по поводу выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«На спортсменах, я думаю, это не отражается. Когда российский атлет приезжает на соревнования, все вокруг знают, откуда он. Также думаю, что для спортсменов отсутствие символики не играет особой роли, потому что для нас главное — выйти и показать на соревнованиях результат долгих и упорных тренировок, выполнить свою работу на 100%. Так что для нас такие ограничения — это терпимо.

Но, возможно, это играет большую роль для зрителей. Также обидно, что на Олимпиаде в Токио не разрешили присутствовать болельщикам. Но, к счастью, люди всё равно продолжают смотреть за нашими выступлениями по трансляциям», — приводит слова Левановой Газета.Ru.