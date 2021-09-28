РУСАДА дисквалифицировало 18-летнего российского пловца на 2 года за допинг

Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать 18-летнего пловца Ивана Аршаву. В пробе спортсмена обнаружили запрещённые антидопинговыми правилами вещества. За это россиянин получил бан на 2 года, который вступил в силу с 13 марта 2020 года.

В январе 2015 года Аршава выступал на международных соревнованиях по плаванию в Дрездене (Германия), где стал победителем в семи дисциплинах. Карьеру пловец начал в Волжском центре спортивной подготовки.

Отметим, что ранее спортсмен 2003 года рождения приглашался на просмотры в сборную России по плаванию на юношеском и юниорском уровне.

Также сегодня, 28 сентября, бывший защитник сборной России и «Монреаля» Андрей Марков был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на 1,5 года.