Россиянин, не забивший пенальти в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу, извинился перед фанатами

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала, не забивший решающий пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной, извинился перед болельщиками и футболистами сборной. Также Чишкала поблагодарил национальную команду за игру на турнире.
Публикация доступна в «инстаграме» Ивана Чишкалы.
«Друзья мои, хотел поблагодарить вас за то, что могу разделять с вами игровую площадку, место в раздевалке и быть частью этого коллектива. Быть частью этой команды — гордость для меня! Спасибо каждому из вас, а также и тем парням, которые не поехали на турнир, за проделанную работу. Только мы знаем, насколько тяжело нам было, через что нам приходится проходить и какие барьеры нужно преодолевать ради того, чтобы мы были там, где мы есть. Каждый из нас отдал всего себя и даже больше. Мы бились друг за друга, несмотря ни на что, были одним целым, одним коллективом. Спасибо вам за поддержку и всё то, что вы сделали.
Также хотел бы извиниться перед вами и всеми болельщиками за то, что тогда, когда я должен был подарить всем радость и счастье, подарил разочарование и слезы. С этой ношей мне теперь жить до самого конца, и это уже никуда не денется. Это полностью моя ответственность. Я не хотел вас подвести. Буду работать ещё больше, чтобы стать лучше и сильнее.
Спасибо всем болельщикам за поддержку. Те, кто смог доехать до Литвы, вообще супергерои. Спасибо каждому, кто смотрел, болел и переживал за нас», — написал Иван Чишкала в своём «инстаграме».
Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионата мира по мини-футболу сборная России проиграла команде Аргентины по пенальти — 4:5. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
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