Леванова: Винер-Усманова — великий человек, без неё гимнастика была бы совсем не та

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова рассказала о своём отношении к президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой.

«Честно, не могу сказать, потому что незнакома с Этери Георгиевной, не знаю её по характеру, не общалась с ней. Могу только сказать про Ирину Александровну, что это великий человек, и слава богу, что она у нас есть – в мире художественной гимнастики. Мы очень это ценим и очень её любим. Она для нас как вторая мама – это действительно так.

Её жесткий стиль? Конечно, помогает! Свой подход Ирина Александровна сформировывала на протяжении всей своей тренерской деятельности – и он работает. Без неё гимнастика была бы совсем не та.

И я не считаю, что она как-то слишком строга, потому что она делает всё, что считает нужным. А то, что она считает нужным, – это всегда правильно», – цитирует Леванову «Газета.ру».