Олимпийская чемпионка Листунова номинирована на премию лучшим молодым спортсменам

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова номинирована на ежегодную премию имени Петра Нуровски.

Приз вручается лучшим молодым спортсменам по версии Европейских олимпийских комитетов (EOC). Всего на награду номинировано 17 спортсменов (10 из них — девушки). Окончательный список претендентов станет известен после голосования всех 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Лауреат будет объявлен в Шаморине (Словакия) 25-26 ноября.

В этом году Листунова завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в командном многоборье. Также 16-летняя россиянка выиграла золото чемпионата Европы в индивидуальном многоборье.

Премия названа в честь бывшего президента Олимпийского комитета Польши Петра Нуровски, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Российские спортсмены уже получали эту награду ранее: Аделина Сотникова — в 2014 году, Яна Кудрявцева — в 2015-м и Александра Трусова — в 2019-м.