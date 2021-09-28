Самая сексуальная спортсменка мира выступила на Неделе моды в Милане

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт приняла участие в Неделе моды в Милане в качестве модели Hugo Boss. Видеоотрывок с мероприятия, которое проходило с 21 по 27 сентября, спортсменка выложила у себя в «инстаграме». Отметим, что в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» Алисы Шмидт.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 22-летняя Шмидт входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась в запасе и не выходила на старты.
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4x400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019 году спортсменка стала бронзовым призёром в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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