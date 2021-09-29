Ласицкене и Сидорова номинированы на премию лучшей европейской спортсменке года

Российская прыгунья Мария Ласицкене и российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вошли в число номинантов на звание лучшей спортсменки года в Европе по версии European Athletics.

У себя в «твиттере» организация начала голосование среди спортсменов, завоевавших трофеи в 2021 году. Среди них оказалась Сидорова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках с шестом, выигравшая «Бриллиантовую лигу» и показавшая лучший результат сезона в мире (5,01 м). Также на приз претендует Мария Ласицкене, взявшая золотую медаль Игр в Токио, выигравшая Бриллиантовую лигу в прыжках в высоту и показавшая лучший результат сезона (2,05 м).

Публикации доступны в официальном «твиттере» European Athletics.

Помимо россиянок, на звание претендуют Кили Ходжкинсон (Великобритания), Патрисия Мамона (Португалия), Сифан Хассан (Нидерланды), Фемке Бол (Нидерланды), Мария Андрейчик (Польша), Антонелла Пальмизано (Италия), Нафиссату Тиам (Бельгия), Малайка Михамбо (Германия), Анита Влодарчик (Польша) и Лора Мьюр (Великобритания).

Голосование за звание лучшей атлетки Европы продлятся до 3 октября.