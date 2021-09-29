Главный тренер мужской сборной России по волейболу выступил с заявлением

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо выступил с заявлением, посвящённым выступлениям подопечных в 2021 году. Российские волейболисты завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио (Япония).
«Прежде чем полностью погрузиться в клубный чемпионат, хочется сказать пару слов о сезоне-2021 в сборной России. Можно много говорить, обсуждать, спорить, но однозначно это был очень яркий период в нашей жизни. Благодарю каждого за самоотдачу и веру в нас!
Этот олимпийский год навсегда останется в моей памяти. Медаль Олимпийских игр — награда за долгий путь, который обязательно продолжится, так как страсть к своему делу никогда не исчезнет!» — написал Саммельвуо в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Туомаса Саммельвуо.
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