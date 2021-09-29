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Команда ФШР досрочно одержала победу в группе А на женском чемпионате мира

Команда ФШР досрочно одержала победу в группе А на женском чемпионате мира
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В Ситжесе (Испания) сыграны третий и четвёртый туры командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин.

Команда Федерации шахмат России досрочно одержала победу в группе А. В третьем туре россиянки обыграли сборную Азербайджана со счётом 3,5:0,5 (победили Александра Горячкина, Александра Костенюк и Алина Кашлинская, вничью сыграли Фаталиева — Шувалова). В четвёртом туре команда ФШР оказалась сильнее Индии 3:1 (выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, вничью сыграли Александра Горячкина и Полина Шувалова).

Команда ФШР играет в группе А с Францией, Азербайджаном, Индией, Арменией и Испанией. Всего участие в турнире принимают 12 команд, которые поделены на две группы. Четыре сильнейших коллектива от группы выходят в плей-офф.

Положение команд после четырех туров:

1. ФШР — 8 матчевых очка (14), 2. Армения — 5 (9,5), 3. Индия — 5 (8), 4. Франция — 2 (7), 5. Азербайджан — 2 (5), 6. Испания — 2 (4,5).

В пятом туре команда ФШР сразится со сборной Армении.

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