Команда ФШР досрочно одержала победу в группе А на женском чемпионате мира

В Ситжесе (Испания) сыграны третий и четвёртый туры командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин.



Команда Федерации шахмат России досрочно одержала победу в группе А. В третьем туре россиянки обыграли сборную Азербайджана со счётом 3,5:0,5 (победили Александра Горячкина, Александра Костенюк и Алина Кашлинская, вничью сыграли Фаталиева — Шувалова). В четвёртом туре команда ФШР оказалась сильнее Индии 3:1 (выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, вничью сыграли Александра Горячкина и Полина Шувалова).

Команда ФШР играет в группе А с Францией, Азербайджаном, Индией, Арменией и Испанией. Всего участие в турнире принимают 12 команд, которые поделены на две группы. Четыре сильнейших коллектива от группы выходят в плей-офф.



Положение команд после четырех туров:



1. ФШР — 8 матчевых очка (14), 2. Армения — 5 (9,5), 3. Индия — 5 (8), 4. Франция — 2 (7), 5. Азербайджан — 2 (5), 6. Испания — 2 (4,5).



В пятом туре команда ФШР сразится со сборной Армении.