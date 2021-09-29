Российская гимнастка, в честь которой назвали элемент: мы взяли за основу поворот Кабаевой

Российская 16-летняя гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала то, что в её честь Международная федерация гимнастики официально назвала один из элементов — пируэт с согнутой ногой (pivot with free leg bent 30 degrees).

«Мы взяли за основу поворот Алины Кабаевой. Она мой кумир с детства, и до сих пор я восхищаюсь ей. Я решила интерпретировать её элемент и согнуть ногу наверху. Мне было безумно приятно узнать о том, что теперь я стану частичкой художественной гимнастики и войду в историю», – приводит слова Крамаренко РЕН ТВ.

Гимнастка отметила, что над элементом она работала вместе с Ириной Винер-Усмановой, а также своим тренером и хореографом.

Крамаренко является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачёте.