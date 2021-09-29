Олимпийский чемпион по прыжкам в длину объявил о переходе в бобслей

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в длину британец Грег Разерфорд объявил о переходе в бобслей.
«Несколько недель назад у нас был отбор, и мне удалось попасть в британскую сборную для участия в соревнованиях этой зимой! Теперь команда должна квалифицироваться на Олимпийские игры, заняв достойное место на Кубке мира.
Это было огромное начинание, переподготовка для нового вида спорта и командной работы. Огромное спасибо всем, кто помогал и делает это до сих пор. Команда всё ещё ищет финансовую поддержку. В этой дисциплине не хватает даже медицинской поддержки, которую получают многие другие олимпийские виды спорта.
Мы начинаем соревноваться через пару месяцев, мечтая о медали. Я не могу дождаться, чтобы рассказать больше о том, как всё это продвигается», – написал Разерфорд в своём «инстаграме».
34-летний британец завершил карьеру в лёгкой атлетике в 2018 году.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Грега Разерфорда.
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