Тренер молодёжной сборной России по гандболу покинул команду после договорных матчей

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодёжной сборной России (игроки 2002 года рождения), сообщает сайт ФГР.
В августе 2021 года на чемпионате Европы в Хорватии, потерпев шесть поражений в семи матчах, молодёжная сборная завершила выступление на 15-м месте из 16. Из-за этого в 2022 году обе российские сборные (U18 и U20) сыграют во втором дивизионе Евро. Восемь игроков попали под подозрение в неспортивных действиях (манипуляции результатами матчей из-за ставок) и были отстранены от выступлений комиссией по этике ФГР.
Виталий Иванов являлся главным тренером сборной игроков 2002 года рождения с декабря 2018-го года. В 2019 году эта команда заняла 12-е место на открытом юношеском чемпионате Европы U-17 в Гётеборге (Швеция).
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