ФГР попросит возбудить уголовное дело по скандалу с игроками, ставившими на свои матчи

Федерация гандбола России (ФГР) попросит возбудить уголовное дело по итогам скандала со ставками игроков мужской юношеской сборной России по гандболу. Об этом сообщил президент ФГР Сергей Шишкарёв.

«У нас есть свидетельства о том, что проходили не только договорные матчи, но и игроки получали вознаграждение. В рамках проводимого расследования мы не можем сообщить, кто и что нам сообщил.

По итогам разбирательства, которое завершилось сегодня, будет подготовлено заявление Федерации гандбола с просьбой возбудить уголовное дело по статье 184, которая описывает понятие манипуляция спортивным результатом. Понимаем, что прецедентов в Российской Федерации не было, но эта статья предусматривает уголовное наказание вплоть до семи лет лишения свободы», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

По итогам разбирательства Комиссия по этике ФГР дисквалифицировала Георгия Кириленко, Максима Найдунова, Даниила Дмитриева и Александра Морозова на 5 лет, Никита Гоголев и Максим Ермолин получили двухлетнюю дисквалификацию, Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов — до 30 июня 2022 года. Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы по гандболу, который прошёл в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам сборная России заняла 15-е место среди 16 участников.