Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Генеральный директор ФГР: прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не было

Генеральный директор ФГР: прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не было
Комментарии

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин прокомментировал ситуацию с договорными матчами.

«На протяжении прошедшего последнего чемпионата Европы после первой игры ко мне поступил сигнал о договорной игре. Я связался с главным тренером сборной, попытался выяснить причины. После была создана просмотровая комиссия, где были сделаны выводы, что не все игры заканчивались так, как могли бы, играй команда в полную силу. Просмотровая комиссия передала информацию в комиссию по этике, где продвигалось разбирательство.

Тренерский штаб в этом не участвовал. Однако ответственности с тренерского штаба никто не снимает. Они должны были принимать меры, увидеть эти проблемы в процессе игры. Прямого участия тренерского штаба в инциденте не было.

Те игроки, что пошли навстречу и признали свою вину, ничего не скрывали, получили минимальные сроки дисквалификации. С их помощью мы попытались докопаться до того, что действительно произошло. Есть группа игроков, что получили пять лет дисквалификации — люди не хотели сотрудничать, каждый раз меняя свои объяснения. Безусловно, в группе игроков существовали организаторы, которые получили большие сроки дисквалификации», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Новость по теме
Президент ФГР предложил РФС и ФХР подписать хартию по борьбе с договорными матчами
Новость по теме
ФГР попросит возбудить уголовное дело по скандалу с игроками, ставившими на свои матчи
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021