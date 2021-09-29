Генеральный директор ФГР: прямого участия тренерского штаба в договорных матчах не было

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин прокомментировал ситуацию с договорными матчами.
«На протяжении прошедшего последнего чемпионата Европы после первой игры ко мне поступил сигнал о договорной игре. Я связался с главным тренером сборной, попытался выяснить причины. После была создана просмотровая комиссия, где были сделаны выводы, что не все игры заканчивались так, как могли бы, играй команда в полную силу. Просмотровая комиссия передала информацию в комиссию по этике, где продвигалось разбирательство.
Тренерский штаб в этом не участвовал. Однако ответственности с тренерского штаба никто не снимает. Они должны были принимать меры, увидеть эти проблемы в процессе игры. Прямого участия тренерского штаба в инциденте не было.
Те игроки, что пошли навстречу и признали свою вину, ничего не скрывали, получили минимальные сроки дисквалификации. С их помощью мы попытались докопаться до того, что действительно произошло. Есть группа игроков, что получили пять лет дисквалификации — люди не хотели сотрудничать, каждый раз меняя свои объяснения. Безусловно, в группе игроков существовали организаторы, которые получили большие сроки дисквалификации», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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