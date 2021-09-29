Президент ФГР предложил РФС и ФХР подписать хартию по борьбе с договорными матчами

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв предложил руководству Российского футбольного союза и Федерации хоккея России сообща бороться с договорными матчами, после того как гандболисты юношеской сборной страны, ставившие на свои матчи, получили дисквалификации.
«Хотим сделать постоянный мониторинг, подписать хартию по борьбе с нечистоплотностью и борьбе с договорными матчами. Я предложил обратиться к президенту футбольного союза, президенту федерации хоккея, в Олимпийский комитет России. Информировали и получили поддержку наших решений Олимпийского комитета, министерства спорта в лице первых лиц, администрации президента России, правоохранительных органов. Мы должны действовать.
Планируем создать постоянную действующую комиссию в рамках федерации гандбола по вопросам договорных матчей. Очевидно, если речь идёт о чемпионате Европы, то это криминал международного масштаба. Полностью проинформирован Международный олимпийский комитет, нам обещана помощь Интерпола. Если будет возбуждено уголовное дело, наши правоохранители обратятся в Интерпол», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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