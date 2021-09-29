Президент ФГР предложил РФС и ФХР подписать хартию по борьбе с договорными матчами

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв предложил руководству Российского футбольного союза и Федерации хоккея России сообща бороться с договорными матчами, после того как гандболисты юношеской сборной страны, ставившие на свои матчи, получили дисквалификации.

Новость по теме Гандболисты юношеской сборной России, ставившие на свои матчи, получили дисквалификации

«Хотим сделать постоянный мониторинг, подписать хартию по борьбе с нечистоплотностью и борьбе с договорными матчами. Я предложил обратиться к президенту футбольного союза, президенту федерации хоккея, в Олимпийский комитет России. Информировали и получили поддержку наших решений Олимпийского комитета, министерства спорта в лице первых лиц, администрации президента России, правоохранительных органов. Мы должны действовать.

Планируем создать постоянную действующую комиссию в рамках федерации гандбола по вопросам договорных матчей. Очевидно, если речь идёт о чемпионате Европы, то это криминал международного масштаба. Полностью проинформирован Международный олимпийский комитет, нам обещана помощь Интерпола. Если будет возбуждено уголовное дело, наши правоохранители обратятся в Интерпол», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.