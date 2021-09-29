Байлз — после квалификации на ОИ: в чёртовой комнате делаю сальто на кровати как дура

Американская гимнастка Симона Байлз записала несколько видеороликов во время Олимпийских игр — 2020 в Токио. Они были показаны в недавно вышедшем документальном сериале Simone vs. Herself. В одном из роликов спортсменка описала свои ощущения после квалификации в командном многоборье. Тогда после её ошибок американки неожиданно уступили россиянкам.



«Тяжёлый выдался день. Мне кажется, я слишком сильно давлю на себя. Утренняя практика была в полном порядке, а дальше — совсем нет. Как и моя голова. Чувствую, как меня внутри трясёт. Полагаю, я себя слишком накручиваю. Мы думаем о десятках, пытаемся их вернуть, а не нарываться на вычеты за ошибки. В этой чёртовой комнате в отеле я делаю сальто на кровати как дура. Ну я же знаю, как заниматься гимнастикой. Это какой-то заскок», — сказала Байлз, обращаясь к телекамере.



Напомним, Байлз во время финала командного многоборья неожиданно приняла решение прекратить выступать. Золотые медали тогда сенсационно завоевала сборная России.

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