Чемпионка мира по тяжёлой атлетике Костова дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова дисквалифицирована до 2029 года из-за допинга решением Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

В пробе спортсменки обнаружили запрещённые антидопинговыми правилами вещества. За это представительница Азербайджана получила бан на 8 лет, который вступил в силу с 10 мая 2021 года.

Сообщалось, что допинг-проба Костовой дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.

Боянке Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее она уже была дисквалифицирована за использование запрещённых веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года. Из-за этого спортсменка пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а её результат на Играх в Лондоне был аннулирован. Костова на прошедшем в Москве чемпионате Европы стала победительницей в весовой категории до 59 кг.