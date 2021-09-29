Чемпионка мира по тяжёлой атлетике Костова дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Азербайджанская тяжелоатлетка Боянка Костова дисквалифицирована до 2029 года из-за допинга решением Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
В пробе спортсменки обнаружили запрещённые антидопинговыми правилами вещества. За это представительница Азербайджана получила бан на 8 лет, который вступил в силу с 10 мая 2021 года.
Сообщалось, что допинг-проба Костовой дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.
Боянке Костовой 28 лет, она является чемпионкой мира 2015 года и четырёхкратной чемпионкой Европы.
Ранее она уже была дисквалифицирована за использование запрещённых веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года. Из-за этого спортсменка пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а её результат на Играх в Лондоне был аннулирован. Костова на прошедшем в Москве чемпионате Европы стала победительницей в весовой категории до 59 кг.
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