Фото: Симона Байлз плачет в комнате после неудачи на Олимпийских играх

Американская гимнастка Симона Байлз записала несколько видеороликов во время Олимпиады — 2020 в Токио. Они были показаны в недавно вышедшем документальном сериале Simone vs. Herself. В одном из роликов спортсменка расплакалась после неудачного выступления на Играх.
«В последнее время у меня появились ментальные блоки. Это не весело, это страшно. Я теряюсь, хотя знаю, что мастерство при мне. Я очень хорошо готова, но… Не знаю, может, накручиваю себя. Но я у точки, где уже становится опасно. Такое может случиться в любой момент, и я не знаю, почему это происходит со мной на Олимпиаде. В гимнастике есть такое определение — «твисты». Этот термин должен быть запретным, потому что если они у тебя есть, то это отстой. Никому не пожелаешь пройти через это. Когда делаю элемент, начинаю бояться причинить себе боль из-за того, что сальто будет неправильным. И я не знаю, что мне сейчас делать. Это слишком опасно, и мы не можем поменять программу», — сказала Байлз, обращаясь к телекамере.
Напомним, Байлз во время финала командного многоборья неожиданно приняла решение прекратить выступления в Токио. Золотые медали Олимпиады тогда сенсационно завоевала сборная России.
- 29 сентября 2021
-
18:37
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:35
-
16:18
-
16:16
-
16:10
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:46
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
12:54
-
12:04
-
10:50
-
10:29
-
10:09
-
10:06
-
09:23
-
09:08
-
09:02
-
00:48
-
00:19
- 28 сентября 2021
-
21:16
-
20:43
-
20:01
-
19:39
-
17:57
-
17:27
-
16:42
-
15:36