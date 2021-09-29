Фото: Симона Байлз плачет в комнате после неудачи на Олимпийских играх

Американская гимнастка Симона Байлз записала несколько видеороликов во время Олимпиады — 2020 в Токио. Они были показаны в недавно вышедшем документальном сериале Simone vs. Herself. В одном из роликов спортсменка расплакалась после неудачного выступления на Играх.

«В последнее время у меня появились ментальные блоки. Это не весело, это страшно. Я теряюсь, хотя знаю, что мастерство при мне. Я очень хорошо готова, но… Не знаю, может, накручиваю себя. Но я у точки, где уже становится опасно. Такое может случиться в любой момент, и я не знаю, почему это происходит со мной на Олимпиаде. В гимнастике есть такое определение — «твисты». Этот термин должен быть запретным, потому что если они у тебя есть, то это отстой. Никому не пожелаешь пройти через это. Когда делаю элемент, начинаю бояться причинить себе боль из-за того, что сальто будет неправильным. И я не знаю, что мне сейчас делать. Это слишком опасно, и мы не можем поменять программу», — сказала Байлз, обращаясь к телекамере.

Напомним, Байлз во время финала командного многоборья неожиданно приняла решение прекратить выступления в Токио. Золотые медали Олимпиады тогда сенсационно завоевала сборная России.

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