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Сборная Аргентины, выбившая Россию, обыграла Бразилию и вышла в финал ЧМ по мини-футболу

Сборная Аргентины, выбившая Россию, обыграла Бразилию и вышла в финал ЧМ по мини-футболу
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Сегодня, 29 сентября, в Вильнюсе состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными Бразилии и Аргентины. Победу со счётом 2:1 одержали аргентинцы.

Уже на 13-й минуте первого тайма команда Аргентины вела со счётом 2:0 благодаря голам Константино Вапораки и Кристиана Борруто. Однако на 17-й минуте бразилец Феррао уменьшил отставание в счёте. Во втором тайме команды не забили голов.

Отметим, что аргентинцы впервые в своей истории обыграли бразильцев на чемпионате мира.

В финале Аргентина сыграет с победителем пары Казахстан — Португалия. Второй полуфинал чемпионата мира состоится завтра, 30 сентября, в 20:00 мск.

Напомним, сборная России завершила своё выступление на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти Аргентине.

ЧМ-2021. 1/2 финала
29 сентября 2021, среда. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Аргентина
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