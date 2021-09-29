Сборная Аргентины, выбившая Россию, обыграла Бразилию и вышла в финал ЧМ по мини-футболу

Сегодня, 29 сентября, в Вильнюсе состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными Бразилии и Аргентины. Победу со счётом 2:1 одержали аргентинцы.

Уже на 13-й минуте первого тайма команда Аргентины вела со счётом 2:0 благодаря голам Константино Вапораки и Кристиана Борруто. Однако на 17-й минуте бразилец Феррао уменьшил отставание в счёте. Во втором тайме команды не забили голов.

Отметим, что аргентинцы впервые в своей истории обыграли бразильцев на чемпионате мира.

В финале Аргентина сыграет с победителем пары Казахстан — Португалия. Второй полуфинал чемпионата мира состоится завтра, 30 сентября, в 20:00 мск.

Напомним, сборная России завершила своё выступление на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти Аргентине.