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Артемьев одержал победу над Мамедьяровым в пятом туре финала Champions Chess Tour

Артемьев одержал победу над Мамедьяровым в пятом туре финала Champions Chess Tour
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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу над представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым в матче пятого тура финала шахматного онлайн-турнира Meltwater Champions Chess Tour. По результатам четырех партий Артемьев добился победы со счетом 2,5:1,5.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Хикару Накамуру со счётом 2,5:0,5.

Результаты других матчей дня:
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:2,5,
Уэсли Со (США) – Аниш Гири (Нидерланды) — 3,5:2,5,
Левон Аронян (Армения) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 1,5:2,5.

После пяти туров лидирует Магнус Карлсен (26,5 очка), Артемьев (11,5) занимает шестое место.

Напомним, финал Meltwater Champions Chess Tour проходит с 25 сентября по 4 октября. Призовой фонд составляет $ 300 000, турнир проводится по круговой системе с участием 10 гроссмейстеров.

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