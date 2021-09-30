Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Команда ФШР в четвертьфинале женского чемпионата мира сыграет со сборной стран Америки

Команда ФШР в четвертьфинале женского чемпионата мира сыграет со сборной стран Америки
Комментарии

В Ситжесе (Испания) завершилась отборочная стадия командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин. В нокаут плей-офф вышли по четыре сильнейшие команды от каждой группы.

Команда Федерации шахмат России победила сборную Армении со счётом 3:1 (победы одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграли Александра Горячкина и Александра Костенюк).

Российская команда заняла первое место в группе А, набрав максимальное количество матчевых очков — 10 из 10. Также в плей-офф вышли сборные Индии (7 очков), Армении (5) и Азербайджана (4).

Из группы B в четвертьфинал отобрались команды Грузии (8), Украины (7), Казахстана (7) и сборная стран Америки (3).

Четвертьфиналы:

Команда ФШР — Страны Америки
Украина — Армения
Грузия — Азербайджан
Индия — Казахстан

Каждый тур в нокауте состоит из двух матчей в рапид. В случае ничьей победитель определяется в блице.

Новость по теме
Магнус Карлсен рассказал о подготовке к матчу с Яном Непомнящим
Новость по теме
Команда ФШР досрочно одержала победу в группе А на женском чемпионате мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021