Команда ФШР в четвертьфинале женского чемпионата мира сыграет со сборной стран Америки

В Ситжесе (Испания) завершилась отборочная стадия командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин. В нокаут плей-офф вышли по четыре сильнейшие команды от каждой группы.
Команда Федерации шахмат России победила сборную Армении со счётом 3:1 (победы одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграли Александра Горячкина и Александра Костенюк).
Российская команда заняла первое место в группе А, набрав максимальное количество матчевых очков — 10 из 10. Также в плей-офф вышли сборные Индии (7 очков), Армении (5) и Азербайджана (4).
Из группы B в четвертьфинал отобрались команды Грузии (8), Украины (7), Казахстана (7) и сборная стран Америки (3).
Четвертьфиналы:
Команда ФШР — Страны Америки
Украина — Армения
Грузия — Азербайджан
Индия — Казахстан
Каждый тур в нокауте состоит из двух матчей в рапид. В случае ничьей победитель определяется в блице.
- 30 сентября 2021
-
10:00
-
09:39
-
09:29
-
09:24
-
06:32
-
00:46
- 29 сентября 2021
-
22:24
-
18:37
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:35
-
16:18
-
16:16
-
16:10
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:46
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
12:54
-
12:04
-
10:50
-
10:29
-
10:09
-
10:06
-
09:23
-
09:08
-
09:02
-
00:48
-
00:19
- 28 сентября 2021
-
21:16