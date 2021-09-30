Команда ФШР в четвертьфинале женского чемпионата мира сыграет со сборной стран Америки

В Ситжесе (Испания) завершилась отборочная стадия командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин. В нокаут плей-офф вышли по четыре сильнейшие команды от каждой группы.



Команда Федерации шахмат России победила сборную Армении со счётом 3:1 (победы одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграли Александра Горячкина и Александра Костенюк).



Российская команда заняла первое место в группе А, набрав максимальное количество матчевых очков — 10 из 10. Также в плей-офф вышли сборные Индии (7 очков), Армении (5) и Азербайджана (4).



Из группы B в четвертьфинал отобрались команды Грузии (8), Украины (7), Казахстана (7) и сборная стран Америки (3).



Четвертьфиналы:



Команда ФШР — Страны Америки

Украина — Армения

Грузия — Азербайджан

Индия — Казахстан



Каждый тур в нокауте состоит из двух матчей в рапид. В случае ничьей победитель определяется в блице.

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