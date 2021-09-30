Гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл седьмой Суперкубок подряд

За первый трофей нового сезона — Суперкубок — сражались два сильнейших женских клуба России – действующий чемпион Суперлиги ЦСКА и обладатель Кубка страны «Ростов-Дон». Матч состоялся в Москве.



К 11-й минуте встречи «Ростов-Дон» имел преимущество в пять мячей. Во второй четверти Анна Седойкина, вставшая в ворота ЦСКА, отразила пять бросков из шести. Ана Грос перед перерывом забросила три мяча, получив повреждение с последним голом. В отсутствии словенки ЦСКА догнал соперника во втором тайме.



Встреча близилась к овертайму, когда главный тренер армейцев Флорентин Пера получил удаление при равном счёте за пять минут до финальной сирены, и «Ростов-Дон» вырвался вперёд и смог довести матч до победного конца.

Итоговый счёт матча: ЦСКА – «Ростов-Дон» – 23:25 (11:12).