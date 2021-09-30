Олимпийский чемпион признал вину в штурме Капитолия. Ему грозит два года тюрьмы

Олимпийский чемпион по плаванию, американец Клит Келлер признал вину по одному из семи пунктов обвинения по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает USA Today.

Келлер признал незаконное проникновение в Капитолий, а также вину по одному из пунктов обвинения. Он также выразил желание сотрудничать со следствием в обмен на снятие остальных обвинений. Спортсмену грозит от 21 до 27 месяцев тюрьмы.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, в числе которых был Келлер, ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание сената, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в США. Во время акции протеста погибли четыре человека.

Келлер — двукратный олимпийский чемпион по плаванию (2004, 2008), серебряный (2000) и бронзовый (2000, 2004) призёр Олимпиады, четырёхкратный чемпион мира (2005, 2007), в том числе на короткой воде (2002).