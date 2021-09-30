Гандболистка Бобровникова: «Ростов-Дон» — лучшая команда на свете с лучшими болельщиками
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Российская гандболистка клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова после победы в матче с ЦСКА за Суперкубок опубликовала в своём «инстаграме» новый пост.
«Суперкубок наааш!!! Лучшая команда на свете. С лучшими болельщиками! В упорной борьбе победили ЦСКА 25:23. А теперь есть время, чтобы съездить с семьёй в мини-отпуск и перезарядить батарейку, чтобы с новыми силами в бой!» — подписала серию фотографий с трофеем Бобровникова.
За первый трофей нового сезона — Суперкубок — в Москве сражались два сильнейших женских клуба России – действующий чемпион Суперлиги ЦСКА и обладатель Кубка страны «Ростов-Дон». Итоговый счёт матча: ЦСКА – «Ростов-Дон» – 23:25 (11:12).
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Владлены Бобровниковой.
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