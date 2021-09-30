К российской штангистке Тё должно перейти золото ЧЕ после перераспределения медалей

Российской штангистке Ольге Тё должны присудить золотую медаль чемпионате Европы-2021 после аннулирования победы Боянки Костовой из Азербайджана.
Костова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации штангистки отсчитывается с 10 мая 2021 года. Продлится он до 9 мая 2029 года. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что результаты, очки и призовые Костовой на апрельском чемпионате Европы-2021 аннулированы.
Костова одержала победу на чемпионате Европы, проходившем в Москве, в весовой категории до 59 кг. После аннулирования результата спортсменки первое место должно перейти к россиянке Ольге Тё, которая завоевала серебро. Третье место заняла француженка Дора Чакунте, на четвёртой строчке соревнование закончила россиянка Александра Козлова. Перераспределение медалей должно быть утверждено Европейской федерацией тяжёлой атлетики.
- 30 сентября 2021
-
14:57
-
14:25
-
14:15
-
11:26
-
11:21
-
10:00
-
09:39
-
09:29
-
09:24
-
06:32
-
00:46
- 29 сентября 2021
-
22:24
-
18:37
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:35
-
16:18
-
16:16
-
16:10
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:46
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
12:54
-
12:04
-
10:50
-
10:29
-
10:09
-
10:06
-
09:23