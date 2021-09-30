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К российской штангистке Тё должно перейти золото ЧЕ после перераспределения медалей

К российской штангистке Тё должно перейти золото ЧЕ после перераспределения медалей
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Российской штангистке Ольге Тё должны присудить золотую медаль чемпионате Европы-2021 после аннулирования победы Боянки Костовой из Азербайджана.

Костова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации штангистки отсчитывается с 10 мая 2021 года. Продлится он до 9 мая 2029 года. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что результаты, очки и призовые Костовой на апрельском чемпионате Европы-2021 аннулированы.

Костова одержала победу на чемпионате Европы, проходившем в Москве, в весовой категории до 59 кг. После аннулирования результата спортсменки первое место должно перейти к россиянке Ольге Тё, которая завоевала серебро. Третье место заняла француженка Дора Чакунте, на четвёртой строчке соревнование закончила россиянка Александра Козлова. Перераспределение медалей должно быть утверждено Европейской федерацией тяжёлой атлетики.

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