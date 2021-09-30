Чемпион мира Антон Чупков: я принял решение, чем буду заниматься в дальнейшем

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков, который после Олимпиады-2020 в Токио анонсировал завершение карьеры, рассказал, что принял решение, чем будет заниматься дальше. Спортсмен намекнул, что может и передумать.
«С окончания Олимпийских игр в Токио прошло уже полтора месяца. Этого времени мне хватило, чтобы немного отдохнуть и определиться с дальнейшими планами.
Вы прекрасно понимаете, что эти Олимпийские игры завершились для меня совсем не так, как я надеялся. И для этого были объективные причины. Мои слова после четвёртого места были восприняты как объявление о завершении карьеры. Многочисленные комментарии и интерпретации заставили меня серьёзно задуматься о своём будущем. И я кое-что надумал.
Прежде всего хочу сказать, что плавание останется в моей жизни навсегда. Даже во время отдыха я с удовольствием плавал и в Амурском заливе, и в Средиземном море. Ну как плавал – купался!
А самое главное, я действительно принял решение, чем буду заниматься в дальнейшем. Объявление отложу буквально на несколько дней. Надо решить ещё несколько технических моментов. Но, уверен, я смогу вас удивить!» — написал Чупков в своём «инстаграме».
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