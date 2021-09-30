Тренер Чупкова сообщил, что Антон передумал завершать карьеру

Александр Немтырев, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, сообщил, что его подопечный передумал завершать карьеру. После Олимпиады-2020 в Токио Чупков заявил об уходе из спорта.
«Всё переиграли, Антон приступил к тренировкам. Первым стартом будет этап Кубка мира в Дохе, вторым — этап в Казани. Посмотрим, в каком состоянии он сейчас находится.
Он отдохнул, набрался сил и сейчас горит желанием выступать. Победил здравый смысл. Его заявление было вызвано эмоциями после не совсем удачного выступления на Олимпийских играх, понять его можно. Сейчас, трезво оценив ситуацию, он решил продолжать, и я с ним абсолютно согласен. Перед его отъездом в отпуск мы обсуждали эту тему, он обещал подумать, и вот результат. Я очень рад», — приводит слова Немтырева ТАСС.
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