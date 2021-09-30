Триатлонист Игорь Полянский, выступавший на ОИ-2020, дисквалифицирован на 3 года за допинг

Российский триатлонист Игорь Полянский, принимавший участие в Олимпийских играх в Токио, дисквалифицирован на три года за использование запрещённых препаратов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, допинг-проба, взятая у Полянского во время внесоревновательного контроля на предолимпийском сборе во Владивостоке 21 июля, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Международная федерация была проинформирована об этом аккредитованной лабораторией ВАДА 5 августа.

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Ранее Дмитрия Полянского, брата Игоря, отстранили, а затем допустили к участию во внутрироссийских соревнованиях.