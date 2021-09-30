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Женская сборная России по шахматам выиграла первый четвертьфинал командного ЧМ

Женская сборная России по шахматам выиграла первый четвертьфинал командного ЧМ
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Женская сборная России по шахматам выиграла первый четвертьфинальный матч командного чемпионата мира, который проходит в Ситжесе (Испания). Встреча с соперницами из сборной стран Америки завершилась со счётом 4-0.

Александра Горячкина белыми фигурами обыграла Дейзи Кори Тельо из Перу, Александра Костенюк чёрными нанесла поражение представительнице Аргентины Каролине Лухан. Екатерина Лагно, игравшая белыми, оказалась сильнее канадки Мэли-Жад Уэлле, а Полина Шувалова чёрными фигурами взяла верх над кубинкой Марицей Аррибас-Робайну.

Второй матч 1/4 финала состоится позднее сегодня, 30 сентября. Напомним, что каждый тур в плей-офф состоит из двух матчей в рапид; в случае ничьей победитель определяется в блице.

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