Бразилия начнёт ЧМ-2022 по волейболу в Кемерове, США — в Новосибирске

В Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, состоялась жеребьёвка чемпионата мира по волейболу среди мужчин. 24 команды были распределены на шесть подгрупп по четыре команды.

Соперниками сборной России, которая возглавила группу А, стали команды Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. В матче открытия чемпионата мира 26 августа 2022 года в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга российские волейболисты сыграют с командой Туниса. Оставшиеся матчи группы А пройдут в Москве.

Команды группы В (Бразилия, Япония, Куба и Катар) сыграют в Кемерове, сборные группы С (Польша, США, Мексика и Болгария) начнут соревнования в Новосибирске. Городом-хозяином группы D (Франция, Словения, Германия и Камерун) стала Уфа. Сборные Италии, Канады, Турции и Китая, составившие группу Е, сыграют в Екатеринбурге. Красноярские болельщики увидят команды группы F (Аргентина, Иран, Нидерланды и Египет).