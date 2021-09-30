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Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира
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Женская сборная России обыграла команду стран Америки в четвертьфинале командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ситжесе (Испания).

Во втором матче четвертьфинала россиянки одержали победу со счётом 3-1. Александра Горячкина чёрными фигурами взяла верх над перуанкой Дейзи Кори Тельо, Алина Кашлинская белыми нанесла поражение Дженнифер Перес Родригес из Парагвая. Ещё две партии завершились вничью. Екатерина Лагно разошлась миром с аргентинкой Каролиной Лухан, а Полина Шувалова — с канадкой Мэли-Жад Уэлле.

Напомним, что первый матч 1/4 финала также завершился победой российской команды – 4-0.

В полуфинале соперником сборной России будет победитель матча Украина — Армения. Эта единственная пара, в которой для определения полуфиналиста потребовался тай-брейк – команды сыграют в блиц. Первый четвертьфинальный матч выиграли армянские шахматистки (3-1), второй остался за украинками (3,5-0,5).

Вторую полуфинальную пару составили команды Грузии и Индии.

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