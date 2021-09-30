Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Женская сборная России обыграла команду стран Америки в четвертьфинале командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ситжесе (Испания).
Во втором матче четвертьфинала россиянки одержали победу со счётом 3-1. Александра Горячкина чёрными фигурами взяла верх над перуанкой Дейзи Кори Тельо, Алина Кашлинская белыми нанесла поражение Дженнифер Перес Родригес из Парагвая. Ещё две партии завершились вничью. Екатерина Лагно разошлась миром с аргентинкой Каролиной Лухан, а Полина Шувалова — с канадкой Мэли-Жад Уэлле.
Напомним, что первый матч 1/4 финала также завершился победой российской команды – 4-0.
В полуфинале соперником сборной России будет победитель матча Украина — Армения. Эта единственная пара, в которой для определения полуфиналиста потребовался тай-брейк – команды сыграют в блиц. Первый четвертьфинальный матч выиграли армянские шахматистки (3-1), второй остался за украинками (3,5-0,5).
Вторую полуфинальную пару составили команды Грузии и Индии.
- 30 сентября 2021
-
22:15
-
22:02
-
21:40
-
21:05
-
19:17
-
18:50
-
18:37
-
16:40
-
15:23
-
14:57
-
14:25
-
14:15
-
11:26
-
11:21
-
10:00
-
09:39
-
09:29
-
09:24
-
06:32
-
00:46
- 29 сентября 2021
-
22:24
-
18:37
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:35
-
16:18
-
16:16
-
16:10
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:46
-
13:44