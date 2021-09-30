Туомас Саммелвуо: хочется показать миру российский волейбол

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо оценил итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2022.
«В нашей группе есть две очень сильные команды — Россия и Сербия. Пуэрто-Рико и Тунис немного ниже по уровню, но это так только кажется. На сегодняшний день все умеют играть в волейбол. Думаю, главный фактор — начать хорошо, а потом двигаться дальше. Важно, что Россия играет в Москве, не будет разницы во времени, что тоже имеет значение.
Какая группа показалась самой сильной? Группы Польши, Франции, Аргентины очень сильные. Но легко так говорить, главное — готовиться хорошо.
Видно, что практически чемпионат мира уже начался. Есть ощущение, что волейбол стал ещё более популярным в России. Хочется показать миру российский волейбол. Чувствуется, какой праздник будет», — приводит лов Саммелвуо «Матч ТВ».
Сборная России сыграет в стартовом матче турнира против команды Туниса 26 августа 2022 года в Санкт-Петербурге. Все остальные встречи группы А пройдут в Москве.
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