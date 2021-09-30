Российские шахматистки сыграют с украинками в полуфинале командного чемпионата мира

Женская сборная Украины станет соперником российской команды в полуфинале командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ситжесе (Испания).

В четвертьфинале украинские шахматистки встречались с командой Армении. Это противостояние стало единственным, в котором для определения полуфиналиста потребовался тай-брейк – команды провели партию в блиц. Первый четвертьфинальный матч выиграли армянские шахматистки (3-1), второй остался за украинками (3,5-0,5). В блице украинки победили со счетом 3:1 и вышли в полуфинал.

Напомним, что российские шахматистки в четвертьфинале встречались со сборной стран Америки и выиграли оба матча – 4-0 и 3-1.

Вторую полуфинальную пару составили команды Грузии и Индии.