Российские шахматистки сыграют с украинками в полуфинале командного чемпионата мира
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Женская сборная Украины станет соперником российской команды в полуфинале командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ситжесе (Испания).
В четвертьфинале украинские шахматистки встречались с командой Армении. Это противостояние стало единственным, в котором для определения полуфиналиста потребовался тай-брейк – команды провели партию в блиц. Первый четвертьфинальный матч выиграли армянские шахматистки (3-1), второй остался за украинками (3,5-0,5). В блице украинки победили со счетом 3:1 и вышли в полуфинал.
Напомним, что российские шахматистки в четвертьфинале встречались со сборной стран Америки и выиграли оба матча – 4-0 и 3-1.
Вторую полуфинальную пару составили команды Грузии и Индии.
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