ВАДА опубликовало список запрещённых веществ и методов на 2022 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало список запрещённых веществ и методов, который вступит в силу с 1 января 2022 года.
Основные изменения коснулись применения глюкокортикоидов и сальбутамола. С 2022 года будут запрещены все инъекционные методы введения глюкокортикоидов в соревновательный период. Пероральный приём глюкокортикоидов также остаётся запрещённым. Другие методы введения разрешены при использовании в пределах лицензированных производителем доз и терапевтических показаний.
Чтобы снизить риск потенциальных нарушений антидопинговых правил, возникающих после одновременного приёма больших доз, изменены правила применения сальбутамола. Теперь можно принимать не более 600 мкг сальбутамола в течение восьми часов (ранее — 800 мкг в течение 12 часов). Общая разрешенная суточная доза остаётся на уровне 1600 мкг в течение 24 часов. Для превышающих эти пределы доз следует запрашивать разрешение на терапевтическое исключение.
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