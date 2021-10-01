Определились финалисты чемпионата мира по мини-футболу

Сборные Аргентины и Португалии сыграют в финале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Литве.
Второй полуфинальный матч, в котором сегодня, 30 сентября, встретились команды Португалии и Казахстана, завершился только в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось вничью – 1:1, в овертайме соперники также обменялись голами. В серии послематчевых ударов с шестиметровой отметки точнее были португальцы – 4:3.
Действующие чемпионы Европы впервые вышли в финал чемпионата мира.
Напомним, что днём ранее в первом полуфинальном матче действующие чемпионы мира из Аргентины вновь получили право выступить в главном матче первенства планеты, обыграв бразильцев со счётом 2:1. Напомним, сборная России завершила своё выступление на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти Аргентине.
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