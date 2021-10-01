Тарас Хтей оценил итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2022 по волейболу

Олимпийский чемпион – 2012, вице-чемпион мира – 2002 Тарас Хтей, который принимал участие в процедуре жеребьёвки чемпионата мира – 2022 по волейболу, оценил состав группы, в которой сыграет сборная России.

Соперниками российской команды в группе А стали сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. 26 августа 2022 года в матче открытия россияне сыграют в Санкт-Петербурге с Тунисом. Остальные игры группы состоятся в Москве.

«Наша команда получила самую благоприятную группу из тех, что могли ей достаться. Есть возможность вкатиться в турнир и уверенно идти по дистанции, поэтому желаю России успеха на чемпионате мира и верю в неё. А самая сильная группа оказалась в Новосибирске. Там сразу три сильные сборные — США, Болгария, про Польшу я даже не говорю. Одна только команда проходная — Мексика. Остальные очень хороши. Поскольку в следующий этап выходят из каждого квартета по два участника, эту группу можно назвать «группой смерти». В остальном всё очень разбавлено, и ждать можно чего угодно», — приводят слова Хтея «Известия».

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.