Гимнастка Мельникова снялась в фотосессии для популярного глянцевого журнала

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях, российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. Снимки сделаны в рамках фотосессии для популярного глянцевого журнала Elle Girl Russia.
«Прекрасная серия фото для Elle Girl Russia», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ангелины Мельниковой.
«Ох, Геля! Безумно красивая!» — написала в комментариях олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина.
«Как классно! Тебе очень идёт такой античный образ», — добавила трёхкратная чемпионка ОИ по синхронному плаванию Алла Шишкина.
На Играх-2020 в Токио Мельникова, помимо золота в команде, завоевала две бронзы: в многоборье и в вольных упражнениях.
- 1 октября 2021
-
09:22
-
09:01
-
08:58
-
08:48
-
08:25
-
08:05
-
00:34
-
00:05
- 30 сентября 2021
-
23:43
-
22:15
-
22:02
-
21:40
-
21:05
-
19:17
-
18:50
-
18:37
-
16:40
-
15:23
-
14:57
-
14:25
-
14:15
-
11:26
-
11:21
-
10:00
-
09:39
-
09:29
-
09:24
-
06:32
-
00:46
- 29 сентября 2021
-
22:24
-
18:37
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:47