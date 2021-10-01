Гимнастка Мельникова снялась в фотосессии для популярного глянцевого журнала

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях, российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. Снимки сделаны в рамках фотосессии для популярного глянцевого журнала Elle Girl Russia.

«Прекрасная серия фото для Elle Girl Russia», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ангелины Мельниковой.

«Ох, Геля! Безумно красивая!» — написала в комментариях олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина.

«Как классно! Тебе очень идёт такой античный образ», — добавила трёхкратная чемпионка ОИ по синхронному плаванию Алла Шишкина.

На Играх-2020 в Токио Мельникова, помимо золота в команде, завоевала две бронзы: в многоборье и в вольных упражнениях.