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«Чеховские медведи» узнали соперников в Лиге Европы

«Чеховские медведи» узнали соперников в Лиге Европы
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Вчера, 30 сентября, в Вене состоялась жеребьёвка мужской гандбольной Лиги Европы. «Чеховские медведи», являющиеся чемпионами России, попали в группу B.

Гандбол. Лига Европы. Мужчины. Результаты жеребьёвки
Группа А: «Депортиво Бидасоа» (Испания), «Винтертур» (Швейцария), «Висла» (Польша), «Татран» (Словакия), «Тулуза» (Франция), «Фюксе Берлин» (Германия).
Группа В: «Бенфика» (Португалия), «ГОГ Гудме» (Дания), «Кокс» (Финляндия), «Лемго Липпе» (Германия), «Нант» (Франция), «Чеховские медведи» (Россия).
Группа С: «Горенье» (Словакия), «Логроньо» (Испания), «Магдебург» (Германия), «Савехоф» (Швеция), «Нексе» (Хорватия), «Экс» (Франция).
Группа D: АЕК (Греция), «Еврофарм» (Северная Македония), «Ним» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Татабанья» (Венгрия), «Шаффхаузен» (Хорватия).

В стартовом матче группового этапа «Чеховские медведи» сыграют с датским «ГОГ Гудме». Матч состоится 19 октября.

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