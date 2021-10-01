Знаменосца сборной России на Олимпиаде-2020 сняли с рейса за несоблюдение масочного режима
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады-2020 в Токио (Япония), был снят с рейса при пересадке в Амстердаме (Нидерланды) за несоблюдение масочного режима в салоне самолёта. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Помимо Садулаева, с рейса сняли ещё четырёх человек: это главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, Тимур Бижоев (весовая категория до 74 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедов (до 61 кг). Борцы и тренер вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама и вылетели в Осло только утром.
Чемпионат мира 2021 года по борьбе пройдёт в столице Норвегии со 2 по 8 октября.
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