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Чемпионка ОИ Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры. Она родила ребёнка в мае

Чемпионка ОИ Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры. Она родила ребёнка в мае
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры. Спортсменка приостановила карьеру в октябре 2020 года, в мае 2021 года она родила ребёнка.

«Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам. К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что в Париже (на летних Олимпийских играх 2024 года. — Прим. «Чемпионата») мне снова удастся как минимум испытать эмоции Игр-2016», — приводит слова Егорян ТАСС.

27-летняя Егорян также является двукратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы.

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