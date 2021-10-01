Михаил Мамиашвили отреагировал на инцидент со снятием с рейса знаменосца России на ОИ-2020

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал то, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады-2020 в Токио (Япония), был снят с рейса при пересадке в Амстердаме (Нидерланды) за несоблюдение масочного режима в салоне самолёта.

«Ребята улетели другим рейсом, своим им улететь не дали. Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений – вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или ещё что-то… Но всё без диалога и без объяснений.

Пусть это будет нашей самой большой проблемой. Главное, что команда полным составом летит в Осло», — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».

Помимо Садулаева, с рейса сняли ещё четырёх человек: это главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, Тимур Бижоев (весовая категория до 74 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедов (до 61 кг). Борцы и тренер вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама и вылетели в на чемпионат мира в Осло только утром.