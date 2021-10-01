Гендиректор ФГР рассказал о критериях выбора нового главного тренера сборной России

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал о критериях выбора нового главного тренера российской сборной. Им стала Людмила Бодниева.

«Все мы верим в команду, в том числе в главного тренера. Человек всю жизнь в гандболе, патриот с большой буквы, заслуженный мастер спорта, победитель чемпионатов мира. Это человек, который на сто процентов знает материал. Имею в виду как технико-тактическую базу, так и плюсы и минусы каждой из девчонок на сборе. Отмечу, что Людмила Валериевна никогда не переходит на крик, но иногда бетонирует свой голос так, что всем вокруг всё становится понятно», — приводит слова Воронина «Гандбол. Быстрый центр».

6 октября в стартовом туре квалификации на чемпионат Европы — 2022 российская сборная сыграет с командой Швейцарии. 9 октября во втором туре квалификации Евро-2022 женская сборная России в гостях сыграет с командой Литвы. Отборочный турнир продолжится в марте 2022 года. В декабре 2021 года россиянки выступят на чемпионате мира в Испании. Соперниками по предварительному раунду станут сборные Сербии, Камеруна и Польши.