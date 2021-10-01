Бодниева: Олимпиада показала, что сборная России по гандболу нуждается в помощи психолога

Новый главный тренер сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о сборах по подготовке к квалификации на Евро-2022 и уточнила, что двери в сборную остаются открытыми для всех.
«У меня нет страха, но есть объяснимое волнение. Сборная обновилась не в корне, но значительно, многие получили первый шанс. Искренне сказала девочкам, что верю в них. Верю, что именно эти игроки станут командой и достигнут самых высоких целей.
Сбор не будет посвящён физической подготовке, поскольку Суперлига уже идёт полным ходом. У нас всего шесть тренировок до матча со швейцарками. Уделим максимум внимания тактическим наработкам. Постараемся уже в первой игре показать их в деле. Швейцария и Литва не относятся к грандам европейского гандбола, но это лучшие сборные из среднего эшелона. К предстоящим поединкам подходим максимально серьёзно.
Нельзя вести речь о каком-то возвращении в сборную. Планируем, что некоторые девочки присоединятся к команде перед декабрьским чемпионатом мира. Олимпиада в Токио показала, что команда, возможно, нуждается в помощи спортивного психолога. Сейчас ищем специалиста. Если такое сотрудничество принесёт плоды, то мы будем только «за», — приводит слова Бодниевой «Гандбол. Быстрый центр».
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