Трёх российских гребцов дисквалифицировали за подделку результатов ПЦР-теста

Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) дисквалифицировал трёх спортсменов на полгода за поддельные документы с результатами ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Марк Царевский, Владислав Литовка и Олеся Ромасенко предоставили поддельные документы с результатами ПЦР-теста на чемпионате России, который прошёл в середине августа. Они дисквалифицированы на полгода.

«За нарушение условий предоставления документов (предоставление результатов ПЦР-теста, в которые внесены изменения, не соответствующие действительности), необходимых для допуска к участию в соревнованиях, дисквалифицировать спортсменов Марка Царевского, Владислава Литовку, Олесю Ромасенко сроком на шесть месяцев (с 19 августа 2021 года по 18 февраля 2022 года) с отстранением их от участия в спортивных соревнованиях, организуемых ВФГБК, и международных стартах, а также от централизованных тренировочных мероприятий сборной команды России», — отмечается в заявлении организации.