Голоцуцков — о словах Далалояна про Аверину: может, у Артура есть какая-то обида на Дину?

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2008, гимнаст Антон Голоцуцков отреагировал на слова Артура Далалояна о том, что гимнастке Дине Авериной несправедливо подарили BMW Х5 за серебро ОИ-2020, ведь автомобиль такой модели вручали только чемпионам Игр.



«Дине дали такую же машину, как и олимпийским чемпионам — это справедливо. Тем самым Аверину поддержали, и это нормальная история. Знаете, если вообще об этом разговаривать, то почему у нас в стране олимпийские чемпионы отделяются от олимпийских призёров? Что, призёры меньше тренируются, меньше тратят времени в зале? Может быть, у них меньше нагрузка?



Всё зависит — по крайней мере, в спортивной и художественной гимнастике — от судей, понимаете? Даже если ты олимпийский чемпион, грубо говоря, тебя могут подвинуть на третье место. Однажды на чемпионате мира в Австралии я сделал прыжок на золотую медаль, а меня решили поставить на четвёртое место, потому что я тогда, видите ли, только восходил в мире большой гимнастики, и меня судьи придержали. Поэтому я считаю, что история с Авериной несправедлива.



А высказываться о девушке… Даже если бы это была не Дина Аверина, а кто-то другой — какая разница? Ты получил медаль, получил машину — всё, зачем обсуждать других? Не знаю, я резко не могу высказываться — может, у Артура какая-то обида есть. Но я бы, наоборот, за неё порадовался искренне. Надо уметь радоваться за успехи других людей. Честно, я даже не ожидал, что такая история может произойти.



Разве он напрягался больше, чем Аверина? Шахматы — тоже вид спорта, и там тоже бешеная нагрузка, только не на мышцы, а на мозг. Зачем сравнивать себя с кем-то? Свою награду получил — всё, слава богу. Аверину очевидно засудили. Поэтому я считаю, что в её награде ничего страшного нет. Наоборот, наша администрация её поддержала, тем самым дали понять ей и всему спортивному миру, что за наших спортсменов борются и делают всё, чтобы они были довольны. Я искренне за неё рад — даже если бы ей две машины дали, да хоть три!» — приводит слова Голоцуцкова «Газета.Ru».

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