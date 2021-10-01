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Глава ВФЛА: в процессе восстановления статуса федерации появился свет в конце тоннеля

Глава ВФЛА: в процессе восстановления статуса федерации появился свет в конце тоннеля
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о процессе восстановления статуса ВФЛА.

«У нас появился свет в конце тоннеля, потому что федерация сейчас очень чётко работает в направлении своего восстановления. Мы чётко выполняем все пункты дорожной карты и с оптимизмом смотрим в следующий год.

Думаю, сейчас никаких изменений нашего статуса ждать не стоит, так как дорожная карта прописана до весны 2022 года. И тогда мы будем рассчитывать на изменение ситуации, в которой находимся сейчас. На ближайшем совете, я думаю, будет дана оценка выполнения нами соответствующих пунктов дорожной карты, которая к марту следующего года должна быть реализована полностью. Если мы приняли на себя такие обязательства, то необходимо всё выполнить», – приводит слова Приваловой ТАСС.

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